Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag im frühen Handel etwas höher. Viel Schwung hat das Geschäft am Brückentag nach Auffahrt aber nicht, gestützt wird der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten sowie von den Versicherern. Den starken, technologiegetriebenen Vorgaben aus den USA von Auffahrt stehen am Berichtstag klare Verluste in Asien gegenüber, nach ungünstigen Teuerungsdaten aus Japan. Ausserdem sollen Saudi-Arabien und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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