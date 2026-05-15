© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USASpaceX steht offenbar kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte. Anleger weltweit warten gespannt auf die nächsten Schritte von Elon Musk.Der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX könnte schon in wenigen Tagen den nächsten großen Schritt machen. Nach Informationen von CNBC plant das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, seinen Börsenprospekt bereits kommende Woche offenzulegen. Damit würde der offizielle Startschuss für einen IPO fallen, der alle bisherigen Dimensionen sprengen könnte. SpaceX hatte seinen Antrag für den Börsengang bereits im April vertraulich eingereicht. Nun bereitet das Unternehmen offenbar eine Präsentationsrunde für Investoren vor, die laut mit der …Den vollständigen Artikel lesen
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