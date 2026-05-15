Die italienische UniCredit macht Ernst: Nach Monaten des taktischen Anteilsaufbaus liegt ein Umtauschangebot auf dem Tisch. Für jede Commerzbank-Stammaktie sollen die Aktionäre 0,485 UniCredit-Aktien erhalten. Bei einem Commerzbank-Kurs von 36,54 Euro und einem UniCredit-Kurs von 72,21 Euro (Stand 14. Mai 2026) entspricht das einem Tauschwert von rund 35,02 Euro je Commerzbank-Aktie - der Markt preist also nach wie vor eine kleine Restprämie ein. Für Anleger mit Commerzbank-Derivaten im Depot ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär