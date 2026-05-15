Der gefeierte Börsenstar vergangener Monate steht mittlerweile massiv unter Abgabedruck. Kratzte die Rheinmetall-Aktie im Januar dieses Jahres noch an der Marke von 2.000 Euro, kommen aktuell die 1.000 Euro in Sichtweite. Die beiden Kursmarken haben enorme psychologische Bedeutung. Die eine (2.000 Euro) ist eng mit dem vorläufigen Scheitern der Rallye verbunden. Die andere (1.000 Euro) könnte endlich Aufbruchsstimmung kreieren oder aber im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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