Jensen Huang hat es gerade noch in seinen Flieger nach China geschafft. Die Nvidia-GPUs sind auch hier gefragt wie nie. Kurz zuvor gab unser Lieblings-CEO noch einen Rat an Studenten: Habt keine Angst und vergesst nicht den Mega-Strombedarf der Künstlichen Intelligenz."Das, was jetzt bevorsteht, ist größer als alles zuvor", sagte Jensen Huang. "Zum ersten Mal können die Möglichkeiten von Rechenleistung und Intelligenz wirklich jeden erreichen und die technologische Kluft schließen", sagte Huang. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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