Besitzer:innen von Photovoltaik-Speichern könnten mit wenigen Klicks das prognosebasiere Laden aktivieren. Das erhöht laut N-ergie die Lebensdauer von Batteriespeichern und kann das Stromnetz deutlich entlasten. Im Netzgebiet des Energieversorgers N-ergie, das auch weite Teile von Mittelfranken umfasst, haben die Bürger:innen seit 2023 jährlich rund 10.000 Photovoltaik-Heimspeicher installiert. Aus den heute rund 40.000 Batteriespeichern ergibt sich in Summe eine regionale Batteriespeicher-Kapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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