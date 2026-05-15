Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH



15.05.2026 / 10:52 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 15.05.2026 Target price: 31,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 22,00 auf EUR 31,00.



Zusammenfassung:

SFC Energy hat ihre Guidance für das Jahr 2026 angehoben, nachdem ein Rekord-Verteidigungsauftrag aus der Ukraine im Wert von €43 Mio. eingegangen ist, der von der deutschen Bundesregierung finanziert wird. Wir sind der Überzeugung, dass dieser Auftrag den Beginn einer langfristigen Geschäftsbeziehung mit der Ukraine markiert und somit Gamechanger für das Verteidigungsgeschäft von SFC darstellt. Die neue AEBIT-Prognose liegt signifikant über der alten (Mittelwert: +77 %), da Verteidigung ein margenstarkes Geschäft ist und das Volumen des Auftrags operative Hebeleffekte bietet. Die Zahlen für das erste Quartal wiesen zwar geringere Umsatzerlöse auf, da Kapazitäten für den Ukraine-Auftrag reserviert wurden, zeigten jedoch eine höhere Profitabilität (bereinigte EBITDA-Marge von 18,0 % gegenüber 16,4 % im Q1/25). Wir haben unsere Prognosen für 2026E sowie die Folgejahre angehoben, um die deutlich verbesserten Aussichten von SFC im Verteidigungssektor widerzuspiegeln. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €31 (bisher: €22). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 50%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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Herr Gaurav Tiwari

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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