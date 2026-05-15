CANCOM hat im ersten Quartal 2026 eine solide Gewinnüberraschung erzielt, trotz leicht schwächerer Umsätze. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 28,1 % auf 27,0 Mio. EUR, unterstützt durch eine höhere Bruttomarge, eine verbesserte Mischung aus Software und Dienstleistungen sowie anhaltende Kostendisziplin. Deutschland war die klare positive Überraschung, mit starkem Umsatzwachstum und einer deutlichen Margenrückkehr, während das internationale Geschäft schwächere Volumina, aber eine stabile Rentabilität zeigte. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 1,75-1,85 Mrd. EUR, einem EBITDA von 110-130 Mio. EUR und einem EBITA von 55-75 Mio. EUR. Der operative Cashflow von -60,0 Mio. EUR bleibt ein zentrales Sorge. Wir erhöhen unser Kursziel auf 27,00 EUR von zuvor 25,00 EUR, was ausschließlich die geringere Anzahl an ausstehenden Aktien nach dem abgeschlossenen Aktienrückkauf und der Kapitalherabsetzung widerspiegelt, während wir unsere Schätzungen unverändert lassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cancom-se
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