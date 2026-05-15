FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 2100 (1950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 265 (225) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 595 (460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 756 (761) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3500 (3550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 5200 (4550) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 680 (600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 235 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD LIFE TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 950 (620) P - RBC RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1400 (1280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 450 (390) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News