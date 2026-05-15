Der Mobilfunk- und TV-Anbieter konnte im ersten Quartal des Jahres seinen Umsatz deutlich steigern. Daher: Man ist auf Kurs! Und auch für das Gesamtjahr scheint alles zu passen, denn gleichzeitig bestätigte man auch dafür die Prognose. Treiber für das Vorwärtskommen waren unter anderem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Bei einem schwachen Marktumfeld heute kommen diese News genau zur rechten Zeit und gut an. Daher alles auf Grün bei FREENET.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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