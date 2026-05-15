Bern - Die Betriebszeiten der Schweizer Landesflughäfen sorgen unter der Bundeshauskuppel für Diskussionen. Die Regierung will - unterstützt vom bürgerlichen Lager - diese Zeiten gesetzlich absichern. Die Linke kritisiert die Vorlage scharf: Die Gesundheit der Anwohnerinnen und Anwohner rund um die Flughäfen werde damit zur Nebensache. Der Nationalrat wird sich in der Sommersession mit einer Revision des Luftfahrtgesetzes befassen. Die Vorlage sieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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