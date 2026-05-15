ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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