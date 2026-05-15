Würzburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Defizite in seiner Kommunikation eingeräumt.



"Ich beschäftige mich in den letzten Wochen mit immer größerer Intensität mit der Frage, woran liegt das, dass es mir offensichtlich nicht gelingt, die Menschen im Lande hinreichend zu erreichen", sagte er am Freitag bei einer offenen Fragerunde auf dem Katholikentag in Würzburg.



Auch schaffe er es nicht, die Bevölkerung zu überzeugen, "dass der Weg, den wir versuchen in der Regierung einzuschlagen, den ich versuche einzuschlagen, der richtige ist und der auch eine emotionale Bindung erzeugt und die Bevölkerung mitgeht", fügte der Kanzler hinzu. Diese Frage habe er "noch nicht abgeschlossen für mich beantwortet". Er wolle aber den Menschen die "Zukunftsangst" zu nehmen. Man sei "heute zu sehr im Katastrophenmodus", beklagte Merz. Es gehe darum, den "Optimismus" zurückzubringen.



Zuvor hatte es Tumulte bei der Veranstaltung gegeben. Auf die Frage aus dem Publikum, ob er den Frust vieler junger Menschen nachvollziehen könne, den sie verspürten, wenn sie "immer wieder unter anderem von ihnen oder ihrer Partei als teilweise faul oder eher arbeitsscheu dargestellt werden", antwortete Merz: "In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind." Darauf kam aus dem Publikum Gelächter und schließlich Zwischenrufe und Pfiffe. Nach einigen Minuten beruhigte sich die Situation allerdings wieder.





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