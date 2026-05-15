Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Berlin haben die Studie "A minimal methanol backstop for high-electrification scenarios" veröffentlicht. Darin plädieren sie dafür, eher mit Methanol als mit Wasserstoff den Restbedarf in einem weitgehend elektrifizierten Energiesystem zu decken. Die Gesamtsystemkosten liegen nach ihren Berechnungen nur geringfügig höher, wobei der Einsatz von Methanol verschiedene Vorteile bei Infrastruktur und Lagerung bringt, die so noch gar nicht richtig einzupreisen sind. Was ist ein kosteneffizienter Weg, um schwer zu elektrifizierende Sektoren tiefgreifend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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