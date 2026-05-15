Bern / Chisinau - Die Schweiz und 35 weitere Länder haben mitsamt der EU ihre Absicht bekundet, einem neuen, erweiterten Teilabkommen zur Einrichtung des Sondergerichtshofs für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine beizutreten. Dies teilte der Europarat am Freitag mit. Diese Ankündigung erfolgte anlässlich des Treffens der Aussenminister der Organisation in Chisinau, Moldawien. Der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, begrüsste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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