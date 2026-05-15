Die Take-Two Interactive Aktie konnte in dieser Woche deutlich zulegen und notiert aktuell bei rund 242 US$. Damit rückt das bisherige Allzeithoch immer näher und der Abstand beträgt inzwischen nur noch rund +8%. GTA 6 bleibt der wichtigste Kurstreiber Der wichtigste Grund für die aktuelle Stärke der Aktie bleibt weiterhin ganz klar Grand Theft Auto VI. Das Spiel soll nach aktuellem Stand am 19. November erscheinen und gilt bereits jetzt als vermutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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