Die SAP Aktie hat zuletzt wieder an Momentum verloren und kämpft aktuell weiter um eine Stabilisierung. Gleichzeitig sorgen positive Aussagen rund um die Sapphire Konferenz und die langfristige KI Strategie erneut für Hoffnung bei Anlegern. KI Strategie bleibt der wichtigste Hoffnungsträger Nach den zuletzt schwächeren Monaten versucht SAP aktuell wieder einen Erholungsversuch einzuleiten. Besonders die Sapphire Konferenz rückte zuletzt erneut in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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