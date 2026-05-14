Le 14 mai/May 2026Eureka Lithium Corp. has announced a name change to Eureka Metals Corp.Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on May 15, 2026.The symbol will remain the same.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on May 14, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Eureka Lithium Corp. a annoncé un changement de nom pour Eureka Metals Corp.Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du le 15 mai 2026.Le symbole restera le même.Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 14 mai 2026. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 15 mai/May 2026Symbol/ Symbole: ERKANew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 298601 10 5New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 298601 10 5 4Old/Vieux CUSIP & ISIN: 298596206/CA2985962067If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.