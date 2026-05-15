Laut einer Auswertung von GFK Solar Installation hat Brandenburg die höchste installierte Solarleistung pro Kopf. Das Unternehmen hat eine Deutschland-Karte mit Photovoltaik-Anlagen über 30 Kilowatt Leistung zusammengestellt. 2026 gingen die Installationen stark zurück, was GFK Solar Installation auf das Solarspitzengesetz zurückführt. Das Photovoltaik-Installationsunternehmen GFK Solar Installation GmbH aus Hoppegarten am Rande von Berlin hat die Installationszahlen von größeren Solaranlagen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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