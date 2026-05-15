Bis zu 1000 Euro erhalten Betreiber von Photovoltaik-Anlagen, die 2007 in Betrieb gingen und nun aus dem EEG fallen, sofern sie für Eigenverbrauch umgerüstet werden. Die Stadt stellt 70. 000 Euro zur Verfügung, die nach dem Windhundverfahren vergeben werden. hotovoltaik-Anlagen, die vor dem 1. Januar 2008 in Betrieb gingen, fallen demnächst nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung. Die Stadt Borken bietet den Betreiber eine Förderung von bis zu 1000 Euro, wenn Sie ihre Photovoltaik-Anlagen auf Eigenverbrauch umrüsten und weiterbetreiben. Sie führt damit das Ende 2026 ausgelaufene Förderprogramm im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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