Amazon will den KI-Einkaufsassistenten der Zukunft entwickeln. Dazu kombiniert das Unternehmen seinen Assistenten Rufus mit Alexa Plus:Â Ändert das unser Einkaufsverhalten mehr, als wir uns heute vorstellen können? Der US-Konzern Amazon treibt seine KI-Offensive im Onlinehandel weiter voran. Nachdem das Unternehmen vor einigen Tagen Alexa Plus im Early-Access in Deutschland gestartet hat, bringt Amazon jetzt mit Alexa for Shopping seinen generativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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