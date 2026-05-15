Auf den Dächern der Rudolf-Virchow-Oberschule in Marzahn ist eine Photovoltaik-Anlage mit 500 kW Leistung entstanden. Der Bau erfolgte im Rahmen eines Solarpakets, das die Berliner Stadtwerke mit dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf abgeschlossen haben. Die Berliner Stadtwerke haben im April auf der Rudolf-Virchow-Oberschule in Marzahn eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 500 kW in Betrieb genommen. Die neue Solaranlage senkt den Strombezug der Integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver