© Foto: Lev Radin - ZUMA Press WirePOET Technologies verdreifacht den Umsatz, die Aktie explodiert nach einem vielversprechenden Auftrag. Doch unterm Strich stehen aktuell noch Verluste. Was steckt hinter dem neues KI-Hpye-Wert?Noch vor wenigen Monaten bewegte sich der Quartalsumsatz von POET Technologies im fünfstelligen Bereich. Jetzt hat das kanadische Optoelektronik-Unternehmen einen Liefervertrag an Land gezogen, der das bisherige Geschäftsvolumen in den Schatten stellt: 50 Millionen US-Dollar Startvolumen, ausbaubar auf eine halbe Milliarde über fünf Jahre. Kunde ist das US-Unternehmen Lumilens, das photonische Lösungen für die boomende KI-Infrastruktur baut. Die Reaktion der Börse fiel entsprechend heftig aus. Nachdem …Den vollständigen Artikel lesen
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