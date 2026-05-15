Naomi Waistell und Xavier Hovasse (Carmignac): Aufschwung nach 15 Jahren schwacher Entwicklung: Warum Schwellenländermärkte heute wichtiger sind denn je

Vielversprechende Aktien-Chancen in den Emerging Markets nachhaltig nutzen

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15.05.2026 -

In den vergangenen 15 Jahren galten die Schwellenländermärkte meist als Synonym für Enttäuschung. Diese Wahrnehmung steht zunehmend im Widerspruch zur strukturellen Realität dessen, was aus dieser Anlageklasse geworden ist.

In dieser Zeit spielten die Schwellenländer bei globalen Portfolioallokationen nur eine untergeordnete Rolle. Anleger hatten sich an Underperformance gegenüber Industrieländern, andauernde makroökonomische Bedenken und die Wahrnehmung höherer Volatilitäten gewöhnt.

Die Reaktion der Investoren bestand (vielleicht verständlicherweise) darin, ihre Anlagen schrittweise zu reduzieren und ihr Kapital auf die entwickelten Märkte, insbesondere auf US-Aktien, zu konzentrieren. Wir bei Carmignac sind der Ansicht, dass Anleger diese Entscheidung nun überdenken sollten, da sich die strukturellen Grundlagen der Schwellenländer für alle Anlageklassen derzeit entscheidend verändern.

Schwellenländer erwirtschaften heute rund 40 % des weltweiten BIP und fast 70 % des realen Wachstums weltweit, machen jedoch nur 11 % der globalen Aktienindizes aus1.

Naomi Waistell und Xavier Hovasse, die gemeinsamen Fondsmanager des Carmignac Portfolio Emergents, haben dazu eine eindeutige Meinung: "Diese Diskrepanz ist nicht nur eine statistische Ausnahme, sondern eine falsche Einschätzung der globalen wirtschaftlichen Realität. Die Anleger halten weiterhin an einer veralteten Sichtweise fest: Schwellenländer als anfällig, rohstoffabhängig und politisch eingeschränkt. In Wirklichkeit haben sie sich zu diversifizierten, zunehmend autarken und innovationsgetriebenen Volkswirtschaften entwickelt. Wer diesen Wandel nicht erkennt, verpasst die Chance, in genau jenen Regionen zu investieren, die das weltweite Wachstum vorantreiben."

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Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Trustnet.

1Quellen: BoAML Research, Bloomberg, 12.01.2026. 2Quelle: NVIDIA, Schätzungen von BofA Global Research, Oktober 2025. 3PEG ratio: price/earnings to growth ratio. 4Quellen: MS Research, Bloomberg, 15.04.2026.

Carmignac Portfolio Emergents

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Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc

ISIN: LU0992626480

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Risikoskala*: 4/7

SFDR-Klassifizierung**: Artikel 9

*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088. Die SFDR-Klassifizierung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Aktienrisiko: Der Fonds kann von Aktienkursschwankungen betroffen sein, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt.

Schwellenländer-risiko: Die Rahmenbedingungen und die Aufsicht in "aufstrebenden" Märkten können von den Standards der etablierten internationalen Börsen abweichen und sich auf die Preise der börsennotierten Instrumente auswirken, in die der Fonds investieren kann.

Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung durch Direktanlagen oder Derivate verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Risiko durch aktive allokations-entscheidungen des portfoliomanagements: Die von der Verwaltungsgesellschaft erwartete Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden.

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Für Deutschland : Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.com/de-de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 5: https://www.carmignac.com/de-de/verfahrenstechnische-informationen .

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