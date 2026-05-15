Die Solar Kundendienst GmbH hat nach der Insolvenz der Energie-Service-Schwaben (ESS) Kempfle die Altkunden mit ihren Senec-Stromspeichern betreut. Nun bietet das Unternehmen auch wieder Neuinstallationen von Photovoltaik-Anlagen an. Vor zwei Jahren musste die Photovoltaik-Installationsfirma Energie-Service-Schwaben (ESS) Kempfle in eine eigenverwaltete Insolvenz gehen. Während die vier Hauptteile der ESS-Gruppe an die Augsburger Energie-Schwaben-Gruppe gingen, blieb der Leipheimer Solarkundendienst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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