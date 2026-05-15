Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder "Unternehmen"), eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, hat heute ihre Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 beendete Quartal bekannt gegeben.
Highlights des ersten Quartals 2026
- Die Gesamterlöse beliefen sich auf 43 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 9 im Vergleich zum Vorjahr.
- Der der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 11 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 47 gegenüber dem Vorjahr. Die Nettogewinnmarge lag im ersten Quartal 2026 bei 26 - ein Rückgang von 19 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.
- Das Ergebnis je Aktie, definiert als der der Gesellschaft zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien, belief sich für das am 31. März 2026 abgeschlossene Quartal auf 0,11 US-Dollar ein Minus von 48 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Das EBITDA1, das sich aus dem Betriebsergebnis zuzüglich Abschreibungs- und Amortisationsaufwendungen ergibt, belief sich auf 18 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 26 gegenüber dem Vorjahr. Die EBITDA-Marge1lag im ersten Quartal 2026 bei 43 %, was einem Rückgang von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Eigenkapitalrendite2, definiert als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital der Aktionäre zum 31. März 2026, betrug 18 und sank damit gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozentpunkte.
- Die Anzahl der Franchise-Standorte3betrug 284 zum 31. März 2026, ein Zuwachs von 33 Standorten gegenüber dem 31. März 2025.
- Die Gesamtzahl der Kunden4in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 betrug 6,76 Millionen ein Anstieg von 10 gegenüber dem Vorjahr.
- Die Wiederholungsrate der Kunden5, die die Kliniken von Franchisenehmern zweimal oder öfter besuchten, betrug 72 %.
Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, erklärt: "Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete SBC Medical einen Umsatz von 43 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 9 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang lässt sich überwiegend auf eine im April 2025 umgesetzte strategische Strukturreform zurückführen, die auch eine Anpassung der Franchisegebührenstruktur umfasste. Bei Ausblendung dieser strukturellen Veränderung blieb die Entwicklung unseres Kerngeschäfts weiterhin solide. Bei der Rentabilität lag unsere Nettogewinnmarge bei 26 %, und unsere EBITDA-Marge verblieb mit 43 auf einem hohen Niveau.
Mit Blick nach vorn werden wir unsere Mehrmarkenstrategie im Bereich der ästhetischen Dermatologie weiter vorantreiben, unser nicht-ästhetisches medizinisches Geschäft expandieren und unsere operative Grundlage in den Auslandsmärkten weiter stärken. Des Weiteren werden wir Chancen im Bereich der Langlebigkeit verfolgen und unsere Dienstleistungen durch den Einsatz von KI weiter verbessern. So wollen wir die Basis für eine nachhaltige und stetig wachsende Gesundheitsplattform schaffen."
|1 EBITDA und EBITDA-Marge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse".
|2 Die Eigenkapitalrendite wird auf annualisierter Basis dargestellt.
|3 Die Zahl beinhaltet Standorte der Franchise-Kliniken der Marken SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic, JUN CLINIC und OrangeTwist.
|4 Die Gesamtzahl der Kunden umfasst Kunden der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC. Der berücksichtigte Zeitraum reicht vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026.
|5 Die Daten umfassen Franchise-Kliniken der Marke SBC sowie die Kliniken Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic und JUN Clinic. Kostenlose Beratungen sind nicht enthalten. Die Prozentsätze beziehen sich auf Kunden, die die Kliniken unserer Franchisenehmer zweimal oder öfter aufgesucht haben. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahlen und Wiederholungsraten für AHH-Kliniken und JUN-Kliniken auf der Grundlage der Verhältnisse der Kliniken der Marken SBC, Rize und Gorilla geschätzt werden.
Onlinekonferenz
Am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 8.30 Uhr Eastern Time (bzw. am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 21.30 Uhr japanischer Zeit) wird das Unternehmen eine Onlinekonferenz einrichten, um die Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 beendete erste Quartal zu erörtern. Im Anschluss an die vorbereiteten Ausführungen findet eine Frage-und-Antwort-Sitzung mit Analysten und Investoren statt.
Bitte melden Sie sich vorab über den folgenden Link für die Onlinekonferenz an: https://zoom.us/webinar/register/WN_6RZgrwsUREiRpAmBBGTikA
Sie werden automatisch zur Anmeldeseite des "1Q 2026 Earning Call" weitergeleitet. Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Eingabe Ihrer Anmeldedaten und klicken Sie dann auf "Submit". Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zur speziellen Website für die Übertragung der Onlinekonferenz. Neben der Möglichkeit, die Onlinekonferenz zu verfolgen, bietet diese Website Zugang zu Informationen über die Referenten sowie zu früheren Investor-Relations-Unterlagen.
Zusätzlich werden die Ergebnisveröffentlichung, die begleitenden Präsentationsfolien und eine Aufzeichnung des Webcasts dieser Onlinekonferenz auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://ir.sbc-holdings.com/ verfügbar sein.
Informationen zu SBC Medical
Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen führt ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine weltweite Präsenz derzeit aktiv aus, insbesondere in den USA und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus. Im September 2024 ging das Unternehmen an die Nasdaq, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Angetrieben von ihrem Leitsatz "Contributing to the well-being of people around the world through medical innovation" ("Mit medizinischen Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen") erbringt die SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen und stärkt so ihre internationale Reputation für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.
Weitere Informationen sind erhältlich unter https://sbc-holdings.com/en
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Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie EBITDA und EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen hilfreiche Informationen zur Ertragslage des Unternehmens liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Performance und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und mehr Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Kennzahlen schaffen, auf die sich das Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen entsprechen nicht den Definitionen nach US-GAAP und werden nicht gemäß US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur eingeschränkt aussagekräftig. Bei der Beurteilung der operativen Leistung, der Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Anleger sie daher weder isoliert noch als Ersatz für den Nettogewinn, die Nettogewinnmarge, den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder andere gemäß U.S. GAAP erstellte Daten der konzernweiten Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung heranziehen.
Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.
Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
31. März
31. Dezember
AKTIVA
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
167.305.095
163.773.838
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.980.193
2.388.021
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
33.784.532
27.511.730
Lagerbestände
2.323.880
2.792.617
Kurzfristige Anlagen nahestehende Parteien
313.865
319.193
Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig nahestehende Parteien
13.326.150
12.832.355
Erstattungsfähige Ertragsteuern
1.173.913
1.175.510
Kundenkreditforderungen, kurzfristig
6.659.837
8.705.999
Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen
10.912.717
11.724.852
Summe Umlaufvermögen
238.780.182
231.224.115
Langfristige Vermögenswerte:
Sachanlagen
7.287.369
7.539.392
Immaterielle Vermögenswerte, netto
47.152.285
47.742.888
Langfristige Investitionen, netto
1.198.583
1.299.366
Beteiligungen nach der Equity-Methode
20.312.642
20.312.642
Goodwill, netto
15.398.049
15.432.061
Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig nahestehende Parteien
12.548.800
13.746.513
Nutzungsrechte aus Operating-Leasing
11.084.198
8.366.569
Nutzungsrechte aus Finanzierungsleasing
392.118
450.874
Latente Steueransprüche
4.975.629
4.014.294
Kundenkreditforderungen, langfristig
3.454.969
4.824.977
Langfristige Vorauszahlungen
705.430
393.270
Langfristige Investitionen in MCs nahestehende Parteien
17.539.564
17.837.293
Sonstige Vermögenswerte
7.189.758
7.263.692
Summe langfristige Vermögenswerte
149.239.394
149.223.831
Summe Aktiva
388.019.576
380.447.946
PASSIVA
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
19.168.072
16.988.384
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
527.624
651.463
Bank- und sonstige Darlehen, kurzfristig
8.987.118
9.099.046
Vorauszahlungen von Kunden
1.011.249
1.415.762
Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien
4.217.057
5.357.221
Ertragsteuerverbindlichkeiten
8.450.440
8.821.853
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig
5.521.371
4.416.960
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristig
118.297
132.946
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
11.896.371
11.544.695
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien
2.670.016
2.692.673
Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten
62.567.615
61.121.003
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
31. März
31. Dezember
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Bank- und sonstige Darlehen
31.447.900
33.734.438
Latente Steuerverbindlichkeiten
16.215.816
16.374.832
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig
5.731.514
4.136.257
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, langfristig
93.600
116.527
Sonstige Verbindlichkeiten
1.578.954
1.660.183
Summe langfristige Verbindlichkeiten
55.067.784
56.022.237
Summe Verbindlichkeiten
117.635.399
117.143.240
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 19)
Eigenkapital:
Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum 31. März 2026 und zum 31. Dezember 2025)
Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 ausgegebene Aktien und 102.576.943 ausstehende Aktien zum 31. März 2026 und zum 31. Dezember 2025)
10.388
10.388
Kapitalrücklage
72.867.424
72.867.424
Aktien im Eigenbesitz (zum Einstandspreis, 1.304.308 Aktien zum 31. März 2026 und zum 31. Dezember 2025)
(7.749.997
(7.749.997
Gewinnrücklagen
251.756.691
240.448.620
Kumulierter sonstiger Verlust
(61.541.134
(57.294.239
Eigenkapital der Aktionäre der SBC Medical Group Holdings Incorporated
255.343.372
248.282.196
Minderheitsbeteiligungen
15.040.805
15.022.510
Eigenkapital der Aktionäre insgesamt
270.384.177
263.304.706
Summe Passiva
388.019.576
380.447.946
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Drei-Monats-Zeiträume
2026
2025
Nettoerlöse nahestehende Parteien
37.955.060
45.257.145
Nettoerlöse
5.105.502
2.071.556
Summe Nettoerlöse
43.060.562
47.328.701
Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 124.389 USD und 3.456.928 USD für die drei Monate bis 31. März 2026 bzw. 2025)
12.713.828
9.595.617
Bruttogewinn
30.346.734
37.733.084
Betriebsaufwendungen:
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 343.393 US-Dollar und Null für die drei Monate bis zum 31. März 2026 bzw. 2025)
12.626.719
13.531.010
Summe Betriebsaufwendungen
12.626.719
13.531.010
Betriebsergebnis
17.720.015
24.202.074
Sonstige Erträge (Aufwendungen):
Zinsertrag
121.369
55.333
Zinsaufwendungen
(114.806
(6.207
Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto
861.678
(1.058.526
Sonstige Erträge
491.564
151.328
Sonstige Aufwendungen
(223.209
(638.733
Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen
8.746.138
Summe sonstiger Erträge
1.136.596
7.249.333
Gewinn vor Ertragsteuern
18.856.611
31.451.407
Ertragsteueraufwand
7.527.591
9.959.457
|
Nettogewinn
11.329.020
21.491.950
Abzüglich: Nettogewinn (-verlust) aus Minderheitenbeteiligungen
20.949
(10.496
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn
11.308.071
21.502.446
Sonstiges Ergebnis (Verlust):
Währungsumrechnungsdifferenz
(4.249.549
9.808.327
Gesamtergebnis
7.079.471
31.300.277
Abzüglich: den Minderheitsbeteiligungen zurechenbares Gesamtergebnis (-verlust)
18.295
(36.832
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbares Gesamtergebnis
7.061.176
31.337.109
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn je Aktie
Unverwässert und verwässert
0,11
0,21
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien
Unverwässert und verwässert
102.576.943
103.276.637
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Drei-Monats-Zeiträume
2026
2025
CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT
Nettogewinn
11.329.020
21.491.950
Überleitung des Nettogewinns zum Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit:
Abschreibungen und Amortisationen
670.434
628.304
Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand
1.420.824
985.184
Auflösung von Wertberichtigungen auf Kreditverluste
(31.353
25.102
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Investitionen
80.301
140.581
Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen
(8.746.138
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen
(12.375
Latente Ertragssteuern
(1.086.473
7.016.227
Veränderungen bei betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(627.606
(147.925
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
(6.821.339
(295.505
Lagerbestände
442.643
(124.279
Forderungen aus Finanzierungsleasing nahestehende Parteien
264.252
(2.779.253
Kundenkreditforderungen
3.270.347
4.501.760
Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen
629.253
(3.150.243
Langfristige Vorauszahlungen
31.592
98.164
Sonstige Vermögenswerte
(66.265
318.351
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.484.437
3.235.017
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
(114.689
441.481
Wechselverbindlichkeiten nahestehende Parteien
(548.077
Vorauszahlungen von Kunden
(386.997
(328.791
Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien
(1.066.776
(2.114.829
Ertragsteuerverbindlichkeiten
(245.955
(17.635.239
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen
(1.424.716
(1.036.605
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
543.412
63.764
Sonstige Verbindlichkeiten
(62.408
(98.005
NETTOMITTELZUFLUSS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT
9.231.938
1.928.621
CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
Erwerb von Sachanlagen
(124.995
(253.725
Geleistete Vorauszahlungen für Sachanlagen
(423.870
(501.253
Erwerb von langfristigen Investitionen
(635.145
Langfristige Darlehen an andere
(12.783
Rückzahlungen von nahestehenden Parteien
70.000
Rückzahlungen von anderen
20.840
30.680
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen
323.419
NETTOMITTELABFLUSS DURCH INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
(528.025
(978.807
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Anleihen von nahestehenden Parteien
15.000
Rückzahlung von Bank- und sonstigen Darlehen
(1.782.479
(55.873
Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
(37.278
(223.454
Rückzahlungen an nahestehende Parteien
(22.657
(16.053
NETTOMITTELABFLUSS DURCH FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
(1.842.414
(280.380
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
(3.330.242
6.342.297
NETTOVERÄNDERUNG BEI ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN
3.531.257
7.011.731
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
163.773.838
125.044.092
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
167.305.095
132.055.823
ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON CASHFLOW-INFORMATIONEN
Auszahlungen für Zinsaufwendungen
114.806
6.207
Auszahlungen für Ertragsteuern
8.848.074
20.577.290
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Drei-Monats-Zeiträume
bis 31. März
2026
2025
NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen
68.691
125.287
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen, die im Austausch für Operating-Leasing-Verbindlichkeiten erworben wurden
19.664
102.599
Nutzungsrechte an Vermögenswerten durch Finanzierungsleasing, erworben im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
581.129
Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen
4.260.931
358.358
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Darlehensleistungen
1.922.224
Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien
86
Rückforderungsansprüche aus Lebensversicherungsverträgen
17.735.717
ÜBERLEITUNG VON GAAP- ZU NICHT-GAAP-KENNZAHLEN
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse
Drei Monate bis 31. März
2026
2025
Gesamtumsatz, netto
43.060.562
47.328.701
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbare Nettogewinn
11.308.071
21.502.446
Nettogewinnmarge
26
45
Betriebsergebnis
17.720.015
24.202.074
Abschreibungen und Amortisationen
670.434
628.304
EBITDA
18.390.449
24.830.378
EBITDA-Marge
43
52
Die Nettogewinnmarge ist definitionsgemäß der Nettogewinn der SBC Medical Group Holdings Incorporated geteilt durch die Nettoerlöse. Das EBITDA wird berechnet, indem Abschreibungen und Amortisationsaufwendungen zum Betriebsergebnis hinzugerechnet werden. Die EBITDA-Marge ist das Verhältnis von EBITDA zur Summe der Nettoerlöse.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260514282952/de/
Contacts:
SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui Head of IR Department E-Mail: ir@sbc-holdings.com