Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder "Unternehmen"), eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, hat heute ihre Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 beendete Quartal bekannt gegeben.

Highlights des ersten Quartals 2026

Die Gesamterlöse beliefen sich auf 43 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 9 im Vergleich zum Vorjahr.

beliefen sich auf 43 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 9 im Vergleich zum Vorjahr. Der der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 11 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 47 gegenüber dem Vorjahr. Die Nettogewinnmarge lag im ersten Quartal 2026 bei 26 - ein Rückgang von 19 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

belief sich auf 11 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 47 gegenüber dem Vorjahr. Die lag im ersten Quartal 2026 bei 26 - ein Rückgang von 19 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie , definiert als der der Gesellschaft zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien, belief sich für das am 31. März 2026 abgeschlossene Quartal auf 0,11 US-Dollar ein Minus von 48 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

, definiert als der der Gesellschaft zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien, belief sich für das am 31. März 2026 abgeschlossene Quartal auf 0,11 US-Dollar ein Minus von 48 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA 1 , das sich aus dem Betriebsergebnis zuzüglich Abschreibungs- und Amortisationsaufwendungen ergibt, belief sich auf 18 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 26 gegenüber dem Vorjahr. Die EBITDA-Marge 1 lag im ersten Quartal 2026 bei 43 %, was einem Rückgang von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

, das sich aus dem Betriebsergebnis zuzüglich Abschreibungs- und Amortisationsaufwendungen ergibt, belief sich auf 18 Millionen US-Dollar ein Rückgang von 26 gegenüber dem Vorjahr. Die lag im ersten Quartal 2026 bei 43 %, was einem Rückgang von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Eigenkapitalrendite 2 , definiert als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital der Aktionäre zum 31. März 2026, betrug 18 und sank damit gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozentpunkte.

, definiert als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital der Aktionäre zum 31. März 2026, betrug 18 und sank damit gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozentpunkte. Die Anzahl der Franchise-Standorte 3 betrug 284 zum 31. März 2026, ein Zuwachs von 33 Standorten gegenüber dem 31. März 2025.

betrug 284 zum 31. März 2026, ein Zuwachs von 33 Standorten gegenüber dem 31. März 2025. Die Gesamtzahl der Kunden 4 in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 betrug 6,76 Millionen ein Anstieg von 10 gegenüber dem Vorjahr.

in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 betrug 6,76 Millionen ein Anstieg von 10 gegenüber dem Vorjahr. Die Wiederholungsrate der Kunden5, die die Kliniken von Franchisenehmern zweimal oder öfter besuchten, betrug 72 %.

Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, erklärt: "Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete SBC Medical einen Umsatz von 43 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 9 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang lässt sich überwiegend auf eine im April 2025 umgesetzte strategische Strukturreform zurückführen, die auch eine Anpassung der Franchisegebührenstruktur umfasste. Bei Ausblendung dieser strukturellen Veränderung blieb die Entwicklung unseres Kerngeschäfts weiterhin solide. Bei der Rentabilität lag unsere Nettogewinnmarge bei 26 %, und unsere EBITDA-Marge verblieb mit 43 auf einem hohen Niveau.

Mit Blick nach vorn werden wir unsere Mehrmarkenstrategie im Bereich der ästhetischen Dermatologie weiter vorantreiben, unser nicht-ästhetisches medizinisches Geschäft expandieren und unsere operative Grundlage in den Auslandsmärkten weiter stärken. Des Weiteren werden wir Chancen im Bereich der Langlebigkeit verfolgen und unsere Dienstleistungen durch den Einsatz von KI weiter verbessern. So wollen wir die Basis für eine nachhaltige und stetig wachsende Gesundheitsplattform schaffen."

1 EBITDA und EBITDA-Marge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse". 2 Die Eigenkapitalrendite wird auf annualisierter Basis dargestellt. 3 Die Zahl beinhaltet Standorte der Franchise-Kliniken der Marken SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic, JUN CLINIC und OrangeTwist. 4 Die Gesamtzahl der Kunden umfasst Kunden der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC. Der berücksichtigte Zeitraum reicht vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026. 5 Die Daten umfassen Franchise-Kliniken der Marke SBC sowie die Kliniken Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic und JUN Clinic. Kostenlose Beratungen sind nicht enthalten. Die Prozentsätze beziehen sich auf Kunden, die die Kliniken unserer Franchisenehmer zweimal oder öfter aufgesucht haben. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahlen und Wiederholungsraten für AHH-Kliniken und JUN-Kliniken auf der Grundlage der Verhältnisse der Kliniken der Marken SBC, Rize und Gorilla geschätzt werden.

Onlinekonferenz

Am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 8.30 Uhr Eastern Time (bzw. am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 21.30 Uhr japanischer Zeit) wird das Unternehmen eine Onlinekonferenz einrichten, um die Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 beendete erste Quartal zu erörtern. Im Anschluss an die vorbereiteten Ausführungen findet eine Frage-und-Antwort-Sitzung mit Analysten und Investoren statt.

Bitte melden Sie sich vorab über den folgenden Link für die Onlinekonferenz an: https://zoom.us/webinar/register/WN_6RZgrwsUREiRpAmBBGTikA

Sie werden automatisch zur Anmeldeseite des "1Q 2026 Earning Call" weitergeleitet. Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Eingabe Ihrer Anmeldedaten und klicken Sie dann auf "Submit". Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zur speziellen Website für die Übertragung der Onlinekonferenz. Neben der Möglichkeit, die Onlinekonferenz zu verfolgen, bietet diese Website Zugang zu Informationen über die Referenten sowie zu früheren Investor-Relations-Unterlagen.

Zusätzlich werden die Ergebnisveröffentlichung, die begleitenden Präsentationsfolien und eine Aufzeichnung des Webcasts dieser Onlinekonferenz auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://ir.sbc-holdings.com/ verfügbar sein.

Informationen zu SBC Medical

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen führt ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine weltweite Präsenz derzeit aktiv aus, insbesondere in den USA und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus. Im September 2024 ging das Unternehmen an die Nasdaq, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Angetrieben von ihrem Leitsatz "Contributing to the well-being of people around the world through medical innovation" ("Mit medizinischen Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen") erbringt die SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen und stärkt so ihre internationale Reputation für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Weitere Informationen sind erhältlich unter https://sbc-holdings.com/en

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Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie EBITDA und EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen hilfreiche Informationen zur Ertragslage des Unternehmens liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Performance und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und mehr Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Kennzahlen schaffen, auf die sich das Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen entsprechen nicht den Definitionen nach US-GAAP und werden nicht gemäß US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur eingeschränkt aussagekräftig. Bei der Beurteilung der operativen Leistung, der Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Anleger sie daher weder isoliert noch als Ersatz für den Nettogewinn, die Nettogewinnmarge, den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder andere gemäß U.S. GAAP erstellte Daten der konzernweiten Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung heranziehen.

Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.

Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

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UNGEPRÜFTE KONZERNBILANZEN 31. März

2026 31. Dezember

2025 AKTIVA Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 167.305.095 163.773.838 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.980.193 2.388.021 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien 33.784.532 27.511.730 Lagerbestände 2.323.880 2.792.617 Kurzfristige Anlagen nahestehende Parteien 313.865 319.193 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig nahestehende Parteien 13.326.150 12.832.355 Erstattungsfähige Ertragsteuern 1.173.913 1.175.510 Kundenkreditforderungen, kurzfristig 6.659.837 8.705.999 Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen 10.912.717 11.724.852 Summe Umlaufvermögen

238.780.182 231.224.115 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen 7.287.369 7.539.392 Immaterielle Vermögenswerte, netto 47.152.285 47.742.888 Langfristige Investitionen, netto 1.198.583 1.299.366 Beteiligungen nach der Equity-Methode 20.312.642 20.312.642 Goodwill, netto 15.398.049 15.432.061 Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig nahestehende Parteien 12.548.800 13.746.513 Nutzungsrechte aus Operating-Leasing 11.084.198 8.366.569 Nutzungsrechte aus Finanzierungsleasing 392.118 450.874 Latente Steueransprüche 4.975.629 4.014.294 Kundenkreditforderungen, langfristig 3.454.969 4.824.977 Langfristige Vorauszahlungen 705.430 393.270 Langfristige Investitionen in MCs nahestehende Parteien 17.539.564 17.837.293 Sonstige Vermögenswerte 7.189.758 7.263.692 Summe langfristige Vermögenswerte 149.239.394 149.223.831 Summe Aktiva 388.019.576 380.447.946 PASSIVA Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.168.072 16.988.384 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien 527.624 651.463 Bank- und sonstige Darlehen, kurzfristig 8.987.118 9.099.046 Vorauszahlungen von Kunden 1.011.249 1.415.762 Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien 4.217.057 5.357.221 Ertragsteuerverbindlichkeiten 8.450.440 8.821.853 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig 5.521.371 4.416.960 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristig 118.297 132.946 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 11.896.371 11.544.695 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien 2.670.016 2.692.673 Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten 62.567.615 61.121.003

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UNGEPRÜFTE KONZERNBILANZEN (Forts.) 31. März

2026 31. Dezember

2025 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Bank- und sonstige Darlehen 31.447.900 33.734.438 Latente Steuerverbindlichkeiten 16.215.816 16.374.832 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig 5.731.514 4.136.257 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, langfristig 93.600 116.527 Sonstige Verbindlichkeiten 1.578.954 1.660.183 Summe langfristige Verbindlichkeiten 55.067.784 56.022.237 Summe Verbindlichkeiten 117.635.399 117.143.240 Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 19) Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum 31. März 2026 und zum 31. Dezember 2025) Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 ausgegebene Aktien und 102.576.943 ausstehende Aktien zum 31. März 2026 und zum 31. Dezember 2025) 10.388 10.388 Kapitalrücklage 72.867.424 72.867.424 Aktien im Eigenbesitz (zum Einstandspreis, 1.304.308 Aktien zum 31. März 2026 und zum 31. Dezember 2025) (7.749.997 (7.749.997 Gewinnrücklagen 251.756.691 240.448.620 Kumulierter sonstiger Verlust (61.541.134 (57.294.239 Eigenkapital der Aktionäre der SBC Medical Group Holdings Incorporated 255.343.372 248.282.196 Minderheitsbeteiligungen 15.040.805 15.022.510 Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 270.384.177 263.304.706 Summe Passiva 388.019.576 380.447.946

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UNGEPRÜFTE KONZERNWEITE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN UND GESAMTERGEBNISRECHNUNGEN Drei-Monats-Zeiträume

bis 31. März 2026 2025 Nettoerlöse nahestehende Parteien 37.955.060 45.257.145 Nettoerlöse 5.105.502 2.071.556 Summe Nettoerlöse 43.060.562 47.328.701 Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 124.389 USD und 3.456.928 USD für die drei Monate bis 31. März 2026 bzw. 2025) 12.713.828 9.595.617 Bruttogewinn 30.346.734 37.733.084 Betriebsaufwendungen: Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 343.393 US-Dollar und Null für die drei Monate bis zum 31. März 2026 bzw. 2025) 12.626.719 13.531.010 Summe Betriebsaufwendungen 12.626.719 13.531.010 Betriebsergebnis 17.720.015 24.202.074 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinsertrag 121.369 55.333 Zinsaufwendungen (114.806 (6.207 Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto 861.678 (1.058.526 Sonstige Erträge 491.564 151.328 Sonstige Aufwendungen (223.209 (638.733 Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen 8.746.138 Summe sonstiger Erträge 1.136.596 7.249.333 Gewinn vor Ertragsteuern 18.856.611 31.451.407 Ertragsteueraufwand 7.527.591 9.959.457 Nettogewinn 11.329.020 21.491.950 Abzüglich: Nettogewinn (-verlust) aus Minderheitenbeteiligungen 20.949 (10.496 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn 11.308.071 21.502.446 Sonstiges Ergebnis (Verlust): Währungsumrechnungsdifferenz (4.249.549 9.808.327 Gesamtergebnis 7.079.471 31.300.277 Abzüglich: den Minderheitsbeteiligungen zurechenbares Gesamtergebnis (-verlust) 18.295 (36.832 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbares Gesamtergebnis 7.061.176 31.337.109 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn je Aktie Unverwässert und verwässert 0,11 0,21 Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien Unverwässert und verwässert 102.576.943 103.276.637

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UNGEPRÜFTE KONZERNWEITE KAPITALFLUSSRECHNUNG Drei-Monats-Zeiträume

bis 31. März 2026 2025 CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT Nettogewinn 11.329.020 21.491.950 Überleitung des Nettogewinns zum Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit: Abschreibungen und Amortisationen 670.434 628.304 Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand 1.420.824 985.184 Auflösung von Wertberichtigungen auf Kreditverluste (31.353 25.102 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Investitionen 80.301 140.581 Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen (8.746.138 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen (12.375 Latente Ertragssteuern (1.086.473 7.016.227 Veränderungen bei betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (627.606 (147.925 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien (6.821.339 (295.505 Lagerbestände 442.643 (124.279 Forderungen aus Finanzierungsleasing nahestehende Parteien 264.252 (2.779.253 Kundenkreditforderungen 3.270.347 4.501.760 Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen 629.253 (3.150.243 Langfristige Vorauszahlungen 31.592 98.164 Sonstige Vermögenswerte (66.265 318.351 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.484.437 3.235.017 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien (114.689 441.481 Wechselverbindlichkeiten nahestehende Parteien (548.077 Vorauszahlungen von Kunden (386.997 (328.791 Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien (1.066.776 (2.114.829 Ertragsteuerverbindlichkeiten (245.955 (17.635.239 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen (1.424.716 (1.036.605 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 543.412 63.764 Sonstige Verbindlichkeiten (62.408 (98.005 NETTOMITTELZUFLUSS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 9.231.938 1.928.621 CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN Erwerb von Sachanlagen (124.995 (253.725 Geleistete Vorauszahlungen für Sachanlagen (423.870 (501.253 Erwerb von langfristigen Investitionen (635.145 Langfristige Darlehen an andere (12.783 Rückzahlungen von nahestehenden Parteien 70.000 Rückzahlungen von anderen 20.840 30.680 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 323.419 NETTOMITTELABFLUSS DURCH INVESTITIONSTÄTIGKEITEN (528.025 (978.807 CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Anleihen von nahestehenden Parteien 15.000 Rückzahlung von Bank- und sonstigen Darlehen (1.782.479 (55.873 Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (37.278 (223.454 Rückzahlungen an nahestehende Parteien (22.657 (16.053 NETTOMITTELABFLUSS DURCH FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN (1.842.414 (280.380 Auswirkungen von Wechselkursänderungen (3.330.242 6.342.297 NETTOVERÄNDERUNG BEI ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN 3.531.257 7.011.731 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS 163.773.838 125.044.092 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS 167.305.095 132.055.823 ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON CASHFLOW-INFORMATIONEN Auszahlungen für Zinsaufwendungen 114.806 6.207 Auszahlungen für Ertragsteuern 8.848.074 20.577.290

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UNGEPRÜFTE KONZERNWEITE KAPITALFLUSSRECHNUNG (Fortsetzung) Drei-Monats-Zeiträume bis 31. März 2026 2025 NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen 68.691 125.287 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen, die im Austausch für Operating-Leasing-Verbindlichkeiten erworben wurden 19.664 102.599 Nutzungsrechte an Vermögenswerten durch Finanzierungsleasing, erworben im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 581.129 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen 4.260.931 358.358 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Darlehensleistungen 1.922.224 Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien 86 Rückforderungsansprüche aus Lebensversicherungsverträgen 17.735.717

ÜBERLEITUNG VON GAAP- ZU NICHT-GAAP-KENNZAHLEN SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED Ungeprüfte Überleitung der GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnisse Drei Monate bis 31. März 2026 2025 Gesamtumsatz, netto 43.060.562 47.328.701 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbare Nettogewinn 11.308.071 21.502.446 Nettogewinnmarge 26 45 Betriebsergebnis 17.720.015 24.202.074 Abschreibungen und Amortisationen 670.434 628.304 EBITDA 18.390.449 24.830.378 EBITDA-Marge 43 52 Die Nettogewinnmarge ist definitionsgemäß der Nettogewinn der SBC Medical Group Holdings Incorporated geteilt durch die Nettoerlöse. Das EBITDA wird berechnet, indem Abschreibungen und Amortisationsaufwendungen zum Betriebsergebnis hinzugerechnet werden. Die EBITDA-Marge ist das Verhältnis von EBITDA zur Summe der Nettoerlöse.

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Hikaru Fukui Head of IR Department E-Mail: ir@sbc-holdings.com