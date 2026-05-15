Mit einer praxisnahen Ganztags-Simulation sollen die Verantwortlichen auf verschiedenen Ebenen von der Leitstelle bis zum Krisenstab das Erkennen und die Abwehr von Cyber-Attacken trainieren. Anmeldungen für die nächste Übung sind noch möglich. Cyberangriffe auf industrielle Steuerungssysteme in der Energie- und Wasserversorgung stehen im Zentrum des Projekts Enercise III. Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB hat im Auftrag des Future Energy Labs der Dena (Deutsche Energie-Agentur) ein Übungskonzept entwickelt, mit dem Betreiber kritischer Infrastrukturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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