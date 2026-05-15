Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag einen Rücksetzer erlitten. Damit folgten sie den schwachen Vorgaben aus Asien, wo es angesichts der wieder gestiegenen Ölpreise zu Verlusten gekommen war. Die hohen Preise heizten Inflationssorgen an, die sich in steigenden Anleiherenditen widerspiegelten. Kommende Woche stehen ausserdem eine Reihe wichtiger konjunktureller Frühindikatoren an. «Solange die Strasse von Hormus nicht wirklich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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