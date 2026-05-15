In der Raumfahrt könnte ein "thermal runaway" von Batteriespeichern eine gesamte Raumkapsel und ihre Besatzung zum Absturz bringen. Eine Untersuchungsmethode des NRL, die sichere Batteriespeicher identifizieren kann, wurde nun als "Erfindung des Jahres" der NASA ausgezeichnet. Die NASA verlieh kürzlich den Forscher:innen des National Laboratory of the Rockies (NLR) und dem Industriepartner KULR Technology Group die Auszeichnung "Invention of the Year 2025". Die ausgezeichnete Innovation besteht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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