Von Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price Die April-Daten zum Verbraucherpreisindex lagen beim Kern-CPI über den Erwartungen. Treiber waren ein sprunghafter Anstieg der Wohnkomponente sowie die anhaltende Weitergabe der Zölle an die Preise für Kerngüter. Die Beschleunigung der Kernpreise geht auf Preisdruck zurück, der bereits seit dem vergangenen Jahr in den Daten angelegt ist. Mögliche Zweitrundeneffekte des Energieschocks würden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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