Peking - Es war ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, konkrete Einigungen bei wesentlichen Streitthemen zwischen den USA und China blieben jedoch zunächst aus. Inhaltlich setzten beide Länder beim mehrtägigen Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Peking auf unterschiedliche Schwerpunkte. Besonders deutlich wurde das bei den Themen Iran sowie Taiwan. Trump besuchte Chinas Staatschef Xi Jinping auch, um über den schwelenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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