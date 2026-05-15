Der Green Hydrogen Hub am Hafen in Stuttgart-Wangen soll im Endausbau bis zu 1.200 Tonnen hochreinen grünen Wasserstoff pro Jahr erzeugen. Nun begannen Bauarbeiten für eine Pipeline zu den potenziellen Abnehmern des Wasserstoffs. Tonnenschwere Baumaschinen sind im Stadtbezirk Stuttgart-Wangen am Start. Sie markieren den Bau der Wasserstoff-Pipeline, einem wesentlichen Modul des Stuttgarter Wasserstoffprojekts. Es besteht aus einem Hub am Hafen in Stuttgart-Wangen, in dem man grünen Wasserstoff produzieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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