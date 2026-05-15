Die Analysten von Thema gehen davon aus, dass sich die Gaskraftwerke nur in wenigen Knappheitsjahren ausreichend Erlöse mit Blick auf die Amortisation erzielen werden. Allerdings schmälern ein zu starker Ausbau von Gaskraftwerken und zusätzlich installierte Batteriespeicher sowie andere Flexibilitäten die Einnahmen über die gesamte Laufzeit. Das Bundeskabinett hat gerade die Kraftwerksstrategie auf den Weg gebracht. Der Bundestag muss sich nun damit befassen, wie die Ausschreibungen für gesicherte Kapazitäten, die noch für dieses und nächstes Jahr geplant sind, genau aussehen sollen. Im Entwurf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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