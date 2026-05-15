Novo Nordisk richtet seinen Standort im dänischen Odense überraschend neu aus und verzichtet auf den ursprünglich geplanten Ausbau zum Produktionswerk. Trotz starker Quartalszahlen reagiert der Konzern damit auf steigenden Wettbewerbsdruck, drohenden Patentauslauf und wachsende Unsicherheit im Markt für Abnehmmedikamente. Anleger beobachten nun besonders, wie erfolgreich Novo Nordisk seine vorsichtigere Wachstumsstrategie gegen neue Konkurrenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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