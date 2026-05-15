Gut ein Jahr nach Haussuchungen und Verhaftungen legt die Staatsanwaltschaft den Fall nun dem Landgericht vor. Zwei Beschuldigte sollen einen Schaden von mindestens zwölf Millionen Euro verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat wegen des Verdachts auf Betrug im besonders schweren Fall in 41 Fällen Anklage gegen zwei Beschuldigte erhoben. Eine 61-jährige Beschuldigte ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Geschäftsführerin eines in Dresden ansässigen und mit dem Vertrieb von Photovoltaik-Anlagen befassten Unternehmens. Ein 64-jähriger Beschuldigter ist Prokurist dieses Unternehmens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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