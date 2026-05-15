Gastbeitrag von Maximilian Mucha, Finance Director, Daiichi Sankyo Schweiz. Der Beitrag gibt eine persönliche fachliche Einschätzung des Autors wieder. In meiner Arbeit mit länderübergreifenden Finanzteams sehe ich immer wieder dasselbe Muster: Viele Unternehmen wollen Künstliche Intelligenz im Finanzbereich nutzen. KI bringt aber keinen echten Mehrwert, wenn Daten nicht verlässlich sind, Abläufe nicht stimmen und Schnittstellen nicht halten. Neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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