Le 15 mai/May 2026Effective immediately, Blockchain Venture Capital Inc. will be reinstated for trading.The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.__________________________En vigueur immédiatement, Blockchain Venture Capital Inc. sera rétabli pour le commerce.La Société a rectifié la situation par défaut qui a donné lieu à la suspension.Effective Date/Date d'entrée en vigueur: le 15 mai/May 2026Symbol/symbole: BVCIIf you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.