Le 15 mai/May 2026
Effective immediately, Blockchain Venture Capital Inc. will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
__________________________
En vigueur immédiatement, Blockchain Venture Capital Inc. sera rétabli pour le commerce.
La Société a rectifié la situation par défaut qui a donné lieu à la suspension.
Effective Date/Date d'entrée en vigueur: le 15 mai/May 2026
Symbol/symbole: BVCI
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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