Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wieder mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Er habe ein "gutes Telefonat" gehabt, schrieb Merz am Freitag auf X/Twitter. Trump sei bei dem Gespräch auf seiner Rückreise aus China gewesen.



"Wir sind uns einig: Iran muss jetzt an den Verhandlungstisch. Die Straße von Hormus muss geöffnet werden. Teheran darf keine Nuklearwaffen haben", so Merz. Er habe mit Trump auch über eine Friedenslösung für die Ukraine gesprochen und sich mit ihm vor dem Nato-Gipfel in Ankara abgestimmt. "Die USA und Deutschland sind starke Partner in einer starken Nato", so der Deutsche Bundeskanzler, der den Tweet gleich auch noch ein zweites Mal auf Englisch absetzte.



Zuletzt war die Stimmung zwischen Trump und Merz miserabel gewesen, nachdem der Kanzler bei einer Veranstaltung in einer Schule gesagt hatte, dass die USA im Iran-Krieg keine richtige Strategie hätten. Trump reagierte umgehend mit Kritik am deutschen Bundeskanzler und kündigte einen Abzug von mehreren Tausend Soldaten aus Deutschland an.





© 2026 dts Nachrichtenagentur