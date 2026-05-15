Claude Code ist bei vielen Entwickler:innen bei Microsoft zu einem beliebten Tool geworden. Jetzt zieht das Unternehmen allerdings die Reißleine und unterbindet in Kürze die Nutzung. Warum diese Entscheidung getroffen wurde. Im Dezember 2025 hatte Microsoft eine Neuerung für seine internen Entwickler:innen bekannt gegeben. Statt "nur" auf die hauseigenen KI-Coding-Tools durch Copilot zurückgreifen zu müssen, durften sich die Entwickler:innen seither ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n