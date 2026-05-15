Kommentar: Ist der Höhepunkt der KI-Welle schon erreicht? Punktuell vielleicht, doch immer wieder gibt es neue Gewinner und Favoritenwechsel und noch unentdeckte Player. Bis die Zinswende einsetzt, bleiben KI-Geheimtipps eine lukrative Investmentchance.Krieg und Streit? Müssen kein Ende sind, sondern sind die Chance auf Neues und Versöhnung. Trump packte nun Jensen Huang und Tim Cook in den Flieger und trifft China-Präsident Xi Jinping. Nvidia hatte vor dem China-KI-Chip-Exportverbot 95 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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