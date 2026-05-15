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Cisco Aktie 2026: KI-Aufträge, NVIDIA-Partnerschaft und neue Rekordhochs

Cisco Systems steht im Mai 2026 wieder stärker im Fokus der Wall Street. Der Netzwerkriese, der einst zu den großen Gewinnern des Internetbooms gehörte, meldete zuletzt starke Quartalszahlen und profitierte besonders von der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Neue Aufträge aus dem Hyperscaler-Umfeld, die Partnerschaft mit NVIDIA und der Ausbau KI-optimierter Rechenzentrumsnetzwerke geben der Aktie frische Fantasie. Damit wandelt sich Cisco zunehmend vom klassischen Router- und Switch-Anbieter zu einem strategischen Infrastrukturpartner für Cloud, Cybersecurity und künstliche Intelligenz.

Auch an der Börse hat sich das Bild deutlich aufgehellt: Nach dem Sprung auf neue Rekordhochs fragen sich Anleger, ob die Neubewertung erst begonnen hat oder ob bereits viel Optimismus eingepreist ist. Entscheidend bleiben nun der weitere Auftragseingang, die Margenentwicklung und der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026. In der aktuellen Analyse schauen wir daher auf die jüngsten Quartalszahlen, die KI-Aufträge, die NVIDIA-Partnerschaft, die Bewertung, Analysteneinschätzungen und die Charttechnik der Cisco-Aktie.

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