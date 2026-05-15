DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/15.05.2026/18:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Guido Jestädt 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Vorstands b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BAWAG Group AG b) LEI 529900S9YO2JHTIIDG38 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 148,50 EUR 5 units 148,10 EUR 1.039 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 148,10 EUR 1.044 units e) Datum des Geschäfts 14.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XWBO (Wien)
(Ende)
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Aussender: BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Compliance Tel.: +43 (0)664 88825298 E-Mail: securities-compliance@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Lang & Schwarz Exchange Handelsplätze:
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May 15, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)