Lange Gesichter an der Frankfurter Börse: Belastet von zunehmenden Inflations- und Konjunktursorgen sowie enttäuschenden Entwicklungen im Nahost-Konflikt hat der DAX am Freitag kräftig nachgegeben. Der deutsche Leitindex verlor zum Handelsschluss 2,07 Prozent auf 23.950,57 Punkte. Damit fiel er wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten.Trotz der zwischenzeitlichen Erholung an den beiden vorherigen Handelstagen summierte sich das Wochenminus auf 1,6 Prozent. Marktanalyst Timo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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