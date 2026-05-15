Die Aktie von Zalando zeigt nach den jüngsten Quartalszahlen erneut Anzeichen für eine operative Stabilisierung. Vor allem Fortschritte im B2B-Segment, eine deutlich entspanntere Lagersituation und der produktive Einsatz von KI stärken das Vertrauen in die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Jahresauftakt unterstreicht Stabilisierung Im ersten Quartal 2026 steigerte Zalando den ausgewiesenen Umsatz um rund 24 Prozent gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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