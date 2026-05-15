MAINZ, Deutschland, 15. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") hat heute die diesjährige ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Insgesamt waren 92 Prozent des Grundkapitals bei der virtuellen Versammlung vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu.

BioNTech verstärkt ihren Fokus auf die wachsende Onkologie-Pipeline im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und setzt gleichzeitig ihre frühe Forschung und Entwicklung fort, die auf langfristige Innovationen abzielt. Dementsprechend stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens der Erweiterung des Aufsichtsrats von sechs auf acht Mitglieder zu, um entsprechende Expertise zu ergänzen: Prof. Dr. Dr. med. Iris Löw-Friedrich und Dr. Susanne Schaffert wurden als neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt.

Iris Löw-Friedrich verfügt über langjährige Erfahrung in der klinischen Entwicklung sowie umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Wissenschaft und Medizin. Darüber hinaus besitzt sie Kompetenzen in den für das Unternehmen relevanten Bereichen Vertrieb und Vermarktung, Management, Innovation und internationale Märkte. Sie ist ein erfahrenes Aufsichtsratsmitglied und hat zudem eine außerplanmäßige Professur für Innere Medizin an der Fakultät für Medizin der Goethe Universität in Frankfurt am Main inne.

Susanne Schaffert ist Mitglied mehrerer Aufsichtsräte im Healthcare-Bereich, einschließlich bei der Merck KGaA. Sie verfügt über umfassende Expertise auf dem Gebiet der Onkologie sowie im Vertrieb und in der Vermarktung mit Schwerpunkt auf Produkteinführungen. Ihr Fachwissen erstreckt sich über die Bereiche Innovation, Forschung und Entwicklung sowie organisatorische Führung und Management.

Außerdem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Verlängerung der Mandate von BioNTechs Aufsichtsratsmitgliedern Helmut Jeggle, Prof. Dr. Anja Morawietz und Prof. Dr. Rudolf Staudigl zu.

In einer Sitzung im Anschluss an die diesjährige ordentliche Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat Helmut Jeggle zu seinem Vorsitzenden.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten können auf der Webseite zur Hauptversammlung 2026 der BioNTech SE unter dem Abschnitt "Präsenz und Abstimmungsergebnisse" eingesehen werden. Die Reden von Chief Executive Officer Prof. Dr. Ugur Sahin und von Chief Financial Officer Ramón Zapata sowie die Präsentationen können unter dem gleichen Link im Abschnitt "Reden und Präsentationen" eingesehen werden.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers, Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Aussagen zu möglichen Vorteilen der ernannten Aufsichtsratsmitglieder. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "zielt ab", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "setzt fort" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter "Risk Factors" in BioNTechs Bericht gemäß Formular 6-K für den am 31. März 2026 endenden Zeitraum sowie in den nachfolgenden von BioNTech bei der SEC eingereichten Unterlagen zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

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