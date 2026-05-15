Die Zusammenarbeit stärkt den sicheren, skalierbaren "Agentic Commerce" und unterstützt die sich entwickelnden "Know-Your-Agent"-Standards

Experian gab heute bekannt, dass Akamai Technologies seinem wachsenden Partner-Ökosystem beigetreten ist, das darauf ausgelegt ist, sicheren, vertrauenswürdigen, KI-gesteuerten Handel durch das Experian-Agent-Trust -Framework weiter voranzutreiben, während der Partner Skyfire die sich entwickelnden Zahlungsinnovationen unterstützt.

Da KI-Agenten beginnen, autonom zu suchen, zu entscheiden und Transaktionen durchzuführen, stellen sie Unternehmen vor eine grundlegende Herausforderung: Wie kann man einer Handlung vertrauen, wenn sie nicht mehr direkt von einem Menschen initiiert wird? Ohne eine verifizierte Verbindung zwischen Menschen und KI-Agenten bringt der autonome Handel neue Risiken in Bezug auf Betrug, Falschdarstellung und nicht autorisierte Transaktionen mit sich. Experian Agent Trust wurde entwickelt, um dieser Herausforderung zu begegnen, indem Identität, Verantwortlichkeit und Vertrauen in agentengesteuerte Interaktionen hergestellt werden.

"Vertrauen, Sicherheit und Leistung müssen mit der wachsenden Rolle von KI-Agenten im digitalen Handel Schritt halten", sagte Kathleen Peters, Chief Innovation Officer bei Experian. "Agentengesteuerter Handel wird ohne Vertrauen nicht skalieren. Durch die Aufnahme von Akamai in unser Partner-Ökosystem stärken wir die Infrastruktur zur Verifizierung von Agenten, den Menschen dahinter und deren Absichten und ermöglichen so schnelle, sichere und nachvollziehbare Transaktionen. Dies spiegelt die starke Dynamik in unserem gesamten Ökosystem wider, da wir führende Unternehmen aus den Bereichen Identitätsmanagement, Zahlungsverkehr und Cybersicherheit zusammenbringen, um die Zukunft des digitalen Handels zu gestalten."

Akamai ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und Edge-Computing. Seine Kompetenzen stärken das Agent Trust-Framework von Experian, indem sie die sichere Bereitstellung unterstützen, Bot- und Agentenaktivitäten kontrollieren und dazu beitragen, Transaktionen in Echtzeit zu schützen.

"Agentengesteuerter Handel stellt Unternehmen und Verbraucher vor neue Sicherheitsanforderungen", sagte Patrick Sullivan, Chief Technology Officer, Security Strategy bei Akamai. "Unsere Zusammenarbeit mit Experian vereint Identitätsintelligenz und Edge-Sicherheit, sodass Unternehmen sicher mit KI-Agenten interagieren können und gleichzeitig Leistung und Vertrauen an jedem Berührungspunkt gewährleisten."

Gemeinsam helfen Experian und Akamai Unternehmen dabei, KI-Agenten zu authentifizieren und digitale Handelsumgebungen besser zu schützen, während sich dieses neue Modell weiterentwickelt.

Weiterentwicklung des KYA-Standards mit KYAPay

Experian, Akamai und Skyfire sind aktive Mitglieder der KYAPay-Initiative (https://kyapay.org/), einer Erweiterung des Know-Your-Agent-Protokolls. KYAPay führt eine standardisierte Methode zur Angabe der Absichten von Agenten ein und ermöglicht tokenisierte Zahlungsdaten, wodurch sichere und nahtlose agentengesteuerte Handelserlebnisse unterstützt werden.

"Know Your Agent" bietet Entwicklern von KI-Agenten eine einheitliche Methode, sich selbst, die Plattformen, auf denen sie operieren, und die Nutzer, die sie vertreten, zu identifizieren. Für Unternehmen bietet es ein skalierbares Framework zur Authentifizierung von KI-Agenten und zum Verständnis, wen sie vertreten und warum sie handeln.

"Die Standardisierung der Art und Weise, wie KI-Agenten ihre Absichten erklären und Transaktionen durchführen, ist der Schlüssel zur Ausschöpfung des vollen Potenzials des agentischen Handels", sagte Amir Sarhangi, CEO und Mitbegründer von Skyfire. "Durch unsere Zusammenarbeit im Partner-Ökosystem von Experian und die KYAPay-Initiative ermöglichen wir sichere, tokenisierte Zahlungen, die Identität, Autorisierung und Ausführung in einem vertrauenswürdigen Rahmen vereinen."

Stärkung des Trust Stacks für den agentenbasierten Handel

Innerhalb des Partner-Ökosystems von Experian werden die Funktionen von Akamai mit den Identitäts- und Betrugspräventionsdiensten von Experian zusammenwirken, um einen mehrschichtigen Ansatz für Vertrauen zu unterstützen.

"Human to Agent Binding" wird verifizierte Verbraucher, Geräte und KI-Agenten miteinander verbinden. Experian wird ein "Experian Agent Trust"-Token ausstellen, das Identität, Einwilligung, delegierte Befugnisse und Transaktionsrisiken in Echtzeit validiert. Akamai wird dieses Modell erweitern, indem es eine unabhängige Sicherheitsebene für Verifizierung, Vertrauensbewertung und Durchsetzung am Netzwerkrand hinzufügt.

Diese "Human-to-Agent-Binding"-Lösung schafft eine sichere, dauerhafte Verbindung zwischen verifizierten Personen, ihren Geräten und den in ihrem Namen handelnden KI-Agenten und ermöglicht so ein kontinuierliches, überprüfbares Verständnis darüber, wer der Nutzer ist und wie sich der Agent im Laufe der Zeit verhält.

Über den Bot-Traffic hinaus wird Akamai sowohl den von Menschen als auch den von Agenten generierten Traffic in Echtzeit bewerten, die Identität des Agenten validieren, diese mit Verhaltenssignalen und dem Nutzerkontext korrelieren und die Absicht bewerten. Durch die Kombination der angegebenen Identität mit kontinuierlicher Analyse und Edge-basierter Entscheidungsfindung wird Akamai dazu beitragen, dass nur verifizierte, vertrauenswürdige Nutzer und Agenten auf Händlersysteme zugreifen und Transaktionen durchführen können.

Diese kombinierten Funktionen werden einen nahtloseren Weg von KI-generierten Empfehlungen bis hin zu abgeschlossenen Käufen ermöglichen, wobei Transparenz und Sicherheit während des gesamten Erlebnisses gewahrt bleiben.

Entwickelt für die Zukunft des Handels

Die Agent-Trust-Dienste von Experian sind plattformunabhängig und lassen sich in bestehende Handels- und Zahlungssysteme integrieren. Sie werden durch das Experian Agent Registry unterstützt, das eine dynamische Vertrauensbewertung für KI-Agenten mit menschlicher Anbindung aufrechterhält.

Diese Funktionen bauen auf der Führungsrolle von Experian bei der Identitätsprüfung und Betrugsprävention auf und helfen Kunden dabei, geschätzte Betrugsverluste in Höhe von 15 bis 19 Milliarden Dollar pro Jahr zu vermeiden.

Weitere Informationen zu Experian Agent Trust finden Sie unter https://www.experian.com/agenttrust.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Möglichkeiten eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen alles mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Vielzahl von Märkten tätig, von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen, die Automobilbranche und Agrarfinanzierung bis hin zu Versicherungen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE-100-Unternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, beschäftigen wir 25.200 Mitarbeiter in 33 Ländern. Unser Unternehmenssitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260515434510/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Public Relations

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com