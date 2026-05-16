Drohnenabwehr für den Nahen Osten: ZenaTech baut Produktionsdrehscheibe in der Ukraine auf

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Die Nachfrage nach modernen Drohnenabwehrsystemen nimmt weltweit deutlich zu. Vor allem Staaten im Nahen Osten investieren verstärkt in KI-gestützte Verteidigungstechnologien, die flexibel, skalierbar und zugleich kosteneffizient einsetzbar sind. In diesem Marktumfeld positioniert sich ZenaTech mit einem neuen Produktionsansatz: Die ukrainische Tochtergesellschaft Phoenix Aero LLC soll künftig als Fertigungs- und Exportzentrum für Drohnenabwehr- und Abfangdrohnen dienen.

Im Fokus stehen dabei die Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC), darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Bahrain und Oman. Dort steigt nach Angaben des Unternehmens die Nachfrage nach kampferprobten und gleichzeitig kostengünstigen Systemen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge. Die Produktionsstätte im westukrainischen Lwiw soll reale Einsatzbedingungen mit europäischen Kostenstrukturen verbinden und dadurch eine skalierbare Fertigung ermöglichen - sowohl für die GCC-Staaten als auch für US-Verteidigungspartner in der Region.

Nach Einschätzung von ZenaTech entwickelt sich der Nahe Osten zunehmend zu einem Markt für verlusttolerante KI-gestützte Drohnenabwehrsysteme, die in großen Stückzahlen und zu deutlich niedrigeren Kosten als klassische Luftabwehrsysteme eingesetzt werden können. Durch die Produktion in der Westukraine sollen Systeme entstehen, die kontinuierlich an reale Bedrohungsszenarien angepasst und gleichzeitig wettbewerbsfähig produziert werden können. Das Unternehmen sieht darin einen wichtigen Baustein für die nächste Generation mehrschichtiger Luftraumverteidigung.

Produktion unter Realbedingungen als strategischer Vorteil

Aus Sicht des Unternehmens bietet die Westukraine mehrere Vorteile für die Entwicklung und Fertigung moderner Drohnensysteme. Dazu zählen ein etablierter Fachkräftepool im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik, wettbewerbsfähige Produktionskosten sowie ein Umfeld, das schnelle Entwicklungszyklen und kontinuierliche Optimierungen unterstützt.

Hinzu kommt die geografische Nähe zu europäischen Logistikkorridoren. Dadurch sollen Produktionskapazitäten effizient ausgebaut und Exporte in verbündete Märkte erleichtert werden. Branchen- und Verteidigungsexperten beobachten insbesondere im Nahen Osten einen starken Anstieg der Nachfrage nach kostengünstigen Drohnenabwehrmaßnahmen. Hintergrund sind zunehmende Bedrohungen durch günstige Fluggeräte, steigende Anforderungen beim Schutz kritischer Infrastruktur sowie der verstärkte Einsatz KI-basierter Verteidigungssysteme.

ZenaTech plant deshalb, seine Präsenz in den GCC-Staaten und weiteren Märkten verbündeter Staaten im Nahen Osten gezielt auszubauen. Der Fokus liegt auf direkten Kontakten zu staatlichen Beschaffungsstellen und Systemintegratoren. Zusätzlich setzt das Unternehmen auf die Teilnahme an Verteidigungsmessen und Branchenkonferenzen sowie auf den Ausbau technischer Supportkapazitäten. Unterstützung erhält ZenaTech dabei über seine EMEA-Niederlassung in Dublin. Phoenix Aero soll innerhalb dieser Strategie als Plattform für Produktion und Produktvalidierung dienen.

KI-gestützte Verteidigungssysteme im Mittelpunkt

Im Zentrum der geplanten Aktivitäten stehen mehrere Drohnenabwehrlösungen aus dem Portfolio des Unternehmens. Dazu gehört die Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1, die für unter 5.000 US-Dollar erhältlich sein soll und eine kostengünstige sowie skalierbare Luftabwehr ermöglichen soll.

Darüber hinaus soll Phoenix Aero die autonome Drohnenplattform ZenaDrone 2000 unterstützen, die speziell für maritime Abfangmaßnahmen konzipiert wurde. Ergänzt wird das System durch den IQ-Glider, eine autonome marinegestützte Start- und Betankungsstation für Drohnen. Zusammen sollen diese Technologien ein integriertes, KI-gestütztes Verteidigungssystem bilden.

ZenaTech kündigte zudem an, in den kommenden Quartalen weitere Updates zu wichtigen Entwicklungen und Meilensteinen rund um Phoenix Aero LLC bereitzustellen. Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf die Einhaltung sämtlicher geltender Export- und Handelsvorschriften.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-mobilisiert-den-produktionsbetrieb-fuer-drohnenabwehrsysteme-und-abfangdrohnen-seiner-tochterfirma-phoenix-aero-in-lwiw-fuer-die-belieferung-der-verteidigungsmaerkte-in-den-golfstaaten/5141779/

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