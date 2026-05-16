© Foto: SOPA Images - Sipa USAGoldman Sachs initiiert den Drohnenauer Aevex mit Kaufen. Der Konzern lieferte tausende Kampfdrohnen in die Ukraine. Jetzt kommt der Stresstest: Schafft das Unternehmen den Schwenk zum US-Militär?Goldman Sachs steigt mit einer Kaufempfehlung in die Aktie des Luft- und Raumfahrtunternehmens Aevex ein und setzt das Kursziel bei 34 Dollar - ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Das US-Drohnenunternehmen, das erst im vergangenen Monat an die New Yorker Börse gegangen ist, gilt den Analysten als echtes Pure Play im boomenden Markt für militärische Drohnen. Nach einem kurzen Euphorieschub zum IPO und einem Kursplus von zeitweise mehr als 30 Prozent notiert die …Den vollständigen Artikel lesen
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