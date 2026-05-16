© Foto: DALL-EIst das der langerersehnte Befreiungsschlag für Microsoft? Star Investor Bill Ackman gab Freitag auf X bekannt, dass er sich von Alphabet trennt und dafür auf Microsoft setzt. Die Aktie ist für ihn attraktiv bewertet!Während ein Großteil der Technologie-Aktien nach dem Ende von Donald Trumps China-Reise unter Druck gerieten, schlugen die Papiere von Microsoft die andere Richtung ein und zogen in der Spitze über vier Prozent in die Höhe. Grund war ein Post von Bill Ackman. Der Starinvestor verkündete via X, dass er bei Microsoft eingestiegen ist und davon ausgeht, mit dem Papier von Microsoft einen ähnlichen Erfolg feiern wird, wie bei anderen Vertretern der Magnificent 7: "Zum Beispiel …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE