Le 15 mai/May 2026The common shares of Good Purpose Investments Inc. (GPIN), previously listed as Steep Hill Inc. (STPH), have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.Good Purpose Investments Inc. is focused on creating, scaling and acquiring sustainability-driven products, technologies and brands, including its manufacturing, marketing, and distribution of textiles made from recycled plastics under the trade name "Waste2Wear". Through its subsidiaries, the Company develops and supplies innovative textile products utilizing proprietary material analysis and traceability technologies.________________________Les actions ordinaires de Good Purpose Investments Inc. (GPIN), précédemment cotées sous le nom de Steep Hill Inc. (STPH), ont été approuvées pour la cotation sur le CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.Good Purpose Investments Inc. se concentre sur la création, le développement et l'acquisition de produits, technologies et marques axés sur la durabilité, y compris sa fabrication, son marketing et sa distribution de textiles fabriqués à partir de plastiques recyclés sous le nom commercial "Waste2Wear". Par le biais de ses filiales, la Société développe et fournit des produits textiles innovants utilisant des technologies propriétaires d'analyse des matériaux et de traçabilité.Issuer/Émetteur: Good Purpose Investments Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): GPINNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 39 583 618Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 444 481CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiéesConsolidation: 6 Old to 1 New/6 anciens pour 1 nouveauRecord Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation: le 12 mai/May 2026CUSIP: 38211A 10 2ISIN: CA 38211A 10 2 1OLD CUSIP/ISIN: 85832P208/CA85832P2089Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNTrading Date/Date de négociation: Le 19 mai/May 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for GPIN. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.